West Ham : Bilic fait un nouveau point sur le dossier Payet

"Il n'y a rien de nouveau, la seule chose bien c'est que nous sommes le 21 janvier, donc tout ça va se terminer dans 10 jours. Je ne vais rien dire de nouveau. Il y a deux possibilités : qu'il reste ou qu'il nous quitte. Marseille ou un autre club ? C'est un grand joueur, il a une certaine valeur et s'il part, on ne demande pas des sommes folles. On demande même moins d'argent que ce qu'il vaut vraiment", a-t-il déclaré.