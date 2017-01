Lille : Bielsa, le mercato... Les précisions de Lopez

"Les noms ne sont pas loin de ceux que l'on aimerait faire venir, c'est vrai. On va recruter trois ou quatre joueurs pendant ce mercato hivernal. On doit être dans la construction du projet. Le projet, c'est quoi ? Dans un premier temps, recruter des joueurs talentueux de 20-24 ans de manière qu'ils restent quatre ou cinq saisons. À ces joueurs se grefferont petit à petit ceux qui ont aujourd'hui 14-17 ans et qui représentent l'autre levier sur lequel on a envie de s'appuyer", a-t-il indiqué au média. Marcelo Bielsa ne devrait quant à lui pas arriver dans l'immédiat et Patrick Collot devrait rester : "C'est plutôt ça qui tient la corde, oui. En principe, Patrick Collot devrait terminer la saison", a-t-il ajouté.