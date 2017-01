Sunderland : Vieira futur coach des Black Cats ?

Les résultats de l'équipe ne les convainquant actuellement pas (Sunderland est dernier de Premier League , Ndlr), les dirigeants envisagent de confier les rênes de l'équipe première au Français, lequel est en poste au New York City FC. Manchester City envisageait également de lui confier le poste d'entraîneur, mais dans un futur plus lointain, le départ de Pep Guardiola n'étant pas prévu dans l'immédiat. On peut imaginer que l'ancien Gunner ne se ferait pas prier pour rejoindre la Premier League.