Legia Varsovie : Sanogo s'engage jusqu'en 2022 (Officiel)

Oficialnie: Vamara Sanogo na cztery i pół roku w Legii! Bienvenue Vamara! 21 janvier 2017

Âgé de vingt et un ans, l'attaquant français a été formé à Metz, avant de rejoindre la division 3 anglaise et de s'envoler pour la Pologne. Il a notamment inscrit 5 buts et 3 passes décisives en 15 rencontres de D2 polonaise, depuis le début de la saison.