Match Juventus Turin - Lazio Rome en direct

Juventus Turin Lazio Rome 2 - 0 Match terminé 5' Paulo Dybala - 17' Gonzalo Gerardo Higuain -

Le film du match en direct Paulo Dybala But de 5' Gonzalo Gerardo Higuain But de 17' 19' Carton jaune pour Stefan Andrei Radu Carton jaune pour 26' Carton jaune pour Ciro Immobile Carton jaune pour 83' Carton jaune pour Marco Parolo Carton jaune pour



Tombée sur le terrain de la Fiorentina (2-1), la Juventus Turin ambitionne de rebondir contre la Lazio Rome, lors de la 21e journée de Serie A . Si elle est toujours leader, la Vieille Dame de Massimiliano Allegri n'a plus qu'un petit point de marge sur la Roma, certes avec une rencontre de moins que son dauphin. De son côté, le club de la capitale est quatrième à seulement cinq longueurs de la tête et rêve d'un énorme coup qui relancerait encore un peu plus le suspense pour le titre.