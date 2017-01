Serie A : la Juventus en contrôle face à la Lazio

La Vieille Dame a mis fin au suspense dès la première période grâce à ses attaquants argentins Paulo Dybala (5e) et Gonzalo Higuain (17e). Avant la rencontre entre l'AS Rome et Cagliari (20h45), la formation de Massimiliano Allegri s'assure la première place du classement et compte quatre points de plus que la Louve. La Lazio est elle quatrième, à huit longueurs de la tête.