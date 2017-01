Premier League : Southampton se balade contre Leicester

Les buts ont été signés James Ward-Prowse (26e), Jay Rodriguez (39e) et Dusan Tadic (85e). Au classement, les Saints de Claude Puel remontent à la onzième place avec 27 points. De son côté, le champion en titre subit une nouvelle contre-performance et occupe la quinzième position (21 pts) avec seulement cinq unités de plus que Crystal Palace, premier relégable.