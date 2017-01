Monaco écrase Lorient et prend la tête de la Ligue 1

Devant son public, l'ASM a confirmé son statut de meilleure attaque du continent grâce à deux doublés de Gabriel Boschilia (24e, 29e) et Valère Germain (38e, 60e). Auteure de 64 buts cette saison, l'équipe de Leonardo Jardim reprend les commandes avec 48 points, soit deux unités de mieux que les Aiglons et trois longueurs d'avance sur le PSG . Et ce à une semaine d'un déplacement très attendu au Parc des Princes ... Pour leur part, les Merlus de Bernard Casoni restent derniers avec 18 petits points.