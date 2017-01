Liga : Griezmann sauve l'Atletico à Bilbao !

En tête suite au but de Koke (3e), puis mené 2-1 après les réalisations de Lekue (42e) et Oscar de Marcos (56e), les Colchoneros ont évité le pire grâce à Antoine Griezmann (80e). L'attaquant français a ainsi marqué son huitième but en championnat. Au pied du podium, l'équipe de Diego Simeone est reléguée à huit points du Real Madrid , alors que le FC Barcelone (3e) peut profiter de son déplacement à Eibar pour accentuer son avance.