Ligue 1 : Valbuena et Lyon surclassent l'OM

C'est l'ancien marseillais Mathieu Valbuena qui a lancé les hostilités en fin de première période (41e) d'une merveille de frappe enroulée pour permettre à Lyon de mener à la pause. Alexandre Lacazette a ensuite signé un doublé (61e, 75e) pour répondre au but de Doria (67e). L' OL reste 4e et prend six points d'avance sur Guingamp , Marseille est 7e avec sept points de retard sur son adversaire du soir.