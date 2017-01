Le TFC ne répond plus, Liverpool cède du terrain... Les Flops du week-end

Toulouse ne voit plus la ville en rose.

Les Reds laissent filer Chelsea.

Le Gabon échoue devant son public.

Rien ne va plus au TFC. Battu samedi soir à Bordeaux (1-0) lors de la 21e journée de Ligue 1 , le club de la ville rose a subi une troisième défaite consécutive en championnat, la quatrième toutes compétitions confondues. Incapable de gagner depuis le 10 décembre contre Lorient, la formation de Pascal Dupraz est rentrée dans le rang après un excellent début de saison qui avait suivi son maintien. Les partenaires de Martin Braithwaite occupent aujourd'hui la dixième place, avec une marge pas si importante sur la zone rouge.Liverpool n'a pas encore dit adieu au titre, mais il est certain que le club de la Mersey a flanché en s'inclinant à domicile contre Swansea (2-3) dans le cadre de la 22e journée de Premier League . Face à des Gallois qui jouent le maintien, les hommes de Jürgen Klopp ont eu le mérite de revenir de 0-2 à 2-2 grâce à Roberto Firmino , avant de céder sur un but de Gylfi Sigurdsson . Désormais quatrième derrière Arsenal et Tottenham , et surtout à dix longueurs de Chelsea, Liverpool n'avait pas encore perdu à domicile cette saison.Pays organisateur de la Coupe d'Afrique des nations, le Gabon a été éliminé dès la phase de poules. Sans gagner ni perdre un seul match, puisque les Panthères ont dû se contenter de trois nuls face à la Guinée-Bissau (1-1), le Burkina Faso (1-1) et le Cameroun (0-0). Malgré deux buts de sa star Pierre-Emerick Aubameyang qui a manqué l'immanquable lors de la dernière rencontre face aux Lions Indomptables , la sélection de José Antonio Camacho quitte sa compétition par la petite porte, la faute en partie à une trop grosse pression.