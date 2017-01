Rennes : un gardien algérien a été recruté (Officiel)

L'ancien joueur d'Antalyaspor, âgé de 30 ans, dispute actuellement la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon avec les Fennecs. "Revenir en France et me rapprocher de ma famille me fait très plaisir. La Ligue 1 fait partie des meilleurs championnats européens. Le Stade Rennais F.C. est un club sérieux, qui joue le haut de tableau chaque saison et cherche à se faire une place parmi les grands clubs français", a déclaré la nouvelle doublure de Benoît Costil. Les Rouge et Noir tiennent leur deuxième recrue hivernale, après Aldo Kalulu