Messi, Cavani, Lacazette... Le classement des meilleurs buteurs de la saison

Auteur de l'un des quatre buts du FC Barcelone à Eibar (4-0),reste en tête du classement des meilleurs réalisateurs. Mais l'Argentin n'a plus que deux longueurs d'avance sur, dont le doublé à Nantes (2-0) lui permet d'atteindre les 26 réalisations toutes compétitions confondues depuis le début de cet exercice.Lui aussi auteur de deux buts avec le Bayern Munich occupe seul la troisième position avec 22 buts. L'international polonais devanceet. Le Bosnien a marqué l'unique but de la Roma face à Cagliari, alors que l'avant-centre français de l'OL a signé un doublé contre l'OM (3-1).Contre Eibar, le canonnier uruguayena inscrit son 19e but en 2016-2017. Soit le même bilan que le géant suédois Manchester United ). Ce Top 10 est complété par le Portugaiset l'Argentin, muets avec le Real Madrid et Manchester City 1. Lionel Messi : 28 buts (1,08 but/match)2. Edinson Cavani : 26 buts (1)3. Robert Lewandowski : 22 buts (0,88)4. Pierre-Emerick Aubameyang : 20 buts (0,91)6. Edin Dzeko : 20 buts (0,69)7. Luis Suarez : 19 buts (0,70)8. Zlatan Ibrahimovic : 19 buts (0,63)9. Cristiano Ronaldo : 18 buts (0,78)10. Sergio Agüero : 18 buts (0,75)