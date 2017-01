PSG : Emery a confirmé pour Guedes

Le coach espagnol a confirmé, lors d'un point presse, que le club de la capitale était sur le coup pour l'attaquant du Benfica Lisbonne . "Tous les bons joueurs intéressent le PSG et Guedes en est un. C'est un joueur sur lequel on travaille et qui a la possibilité de signer. C'est un joueur d'avenir qui va beaucoup grandir." La transaction entre les deux clubs tournerait autour de 30 millions d'euros.