Barça, Real, Tottenham... Les effectifs les plus chers sur le marché

Avec dans ses rangs Lionel Messi Luis Suarez et Neymar , leest le seul club à disposer d'un effectif valant plus d'un milliard d'euros. Len'est pas très loin : la formation de Cristiano Ronaldo et Gareth Bale vaut 921 millions d'euros selon le CIES. La troisième marche du podium est occupée par. Disposant de stars très cotées sur le marché (Kane, Alli...), l'effectif londonien est estimé à 799 millions d'euros.Avec six représentants, la Premier League écrase la concurrence. Au pied du podium,possède un groupe qui coûte 700 millions d'euros sur le marché des transferts. Derrière l'(696),(682),(660),(655) et(593) occupent les premières positions d'un Top 10 complété par la(567). Premier club de la Ligue 1 , le PSG vaut 418 millions d'euros. C'est plus que Monaco (273), Lyon (212), Nice (128), Bordeaux (85), Lille (74), Toulouse (71), Saint-Etienne (71) et Marseille (62).1. FC Barcelone : 1,071 milliard d'euros2. Real Madrid : 921 millions d'euros3. Tottenham : 799 millions d'euros4. Manchester United : 700 millions d'euros5. Atletico Madrid : 696 millions d'euros6. Chelsea : 682 millions d'euros7. Arsenal : 660 millions d'euros8. Manchester City : 655 millions d'euros9. Liverpool : 593 millions d'euros10. Juventus Turin : 567 millions d'euros