Bordeaux : Gourvennec veut sa finale

L'entraîneur des Marine et Blanc sait que la tâche s'annonce difficile mais croit fermement en une qualification pour la finale. "Une demi-finale, c'est toujours un moment important. C'est un grand moment pour tout le monde et ce sera un gros défi face à Paris. Le rapport de forces sera difficile, mais on va tout donner pour faire cet exploit (...) Ils font souffrir leurs adversaires, ils sont plus efficaces. Ils sont capables de tenir de ballon, ils sont bons en attaque rapide, sur coups de pied arrêtés... Contre eux, il ne faut faire aucune faute (...) La logique voudrait que Paris passe, mais on va jouer le coup à fond", a confié le technicien bordelais.