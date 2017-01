PSG : Emery a été clair avec Jesé

Interrogé ce lundi à propos de son joueur, Unai Emery a de nouveau expliqué qu'un départ était clairement la meilleure solution. "J'ai parlé avec le club et le joueur et j'ai donné mes arguments afin d'expliquer pourquoi ma décision est bonne pour le club ainsi que pour le joueur. Mais après c'est le travail de l'agent et du club pour qu'il puisse partir", a confié le technicien espagnol en conférence de presse.