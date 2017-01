Tottenham : Lloris revient sur son choix de prolonger avec les Spurs

"C'est là où je me sens le mieux. Je crois dans le projet du club. Je crois en mon entraîneur (...) C'est aussi une manière de montrer à mes partenaires que je suis totalement impliqué, que je crois à mon équipe. Je sens que le club avance. Ce n'est plus le même club que celui dans lequel j'ai signé il y a quatre saisons et demie. Il y a un entraîneur en place, un entraîneur ambitieux, qui a amené sa philosophie de jeu, sa méthodologie de travail. On prend du plaisir au quotidien et c'est ça le plus important", a souligné le gardien des Bleus sur l'antenne de RMC.