CAN 2017 : la Tunisie qualifiée, l'Algérie éliminée !

Grâce notamment à des buts du Lillois Naïm Sliti et de l'ancien Bordelais Wahbi Khazri , les hommes de Henryk Kasperczak terminent deuxièmes du groupe B avec six points, à une longueur du Sénégal.Les Lions de la Teranga ont fait match nul face à l'Algérie (2-2) grâce à Pape Diop et Moussa Sow , contre un doublé d' Islam Slimani . Favoris à la victoire finale, les Fennecs sont donc éliminés.On connaît donc les deux premiers quarts de finale : le Burkina Faso défiera la Tunisie, alors que le Sénégal affrontera le Cameroun.