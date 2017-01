Le ras-le-bol de Martial, la prolongation de Messi... Le Tour d'Europe de la presse

France

Espagne

Italie

Angleterre

L'Équipe consacre un gros dossier sur l'OM, lequel dispose de sept jours pour renforcer son effectif, cet hiver. Le quotidien évoque quelques dossiers internes, dont celui qui concerne le centre de formation. Le Parisien dresse quant à lui un portrait pas très flatteur de Gonçalo Guedes, lequel paraît sur le point de rejoindre les rangs du PSG . France Football évoque l'apport de Julian Draxler , dont il a étudié le jeu.D'après le Mundo Deportivo, le FC Barcelone serait en tête de la Liga , si les arbitres ne l'avaient pas désavantagé. Sport donne des détails sur le prochain renouvellement du contrat de Lionel Messi . Ce dernier devrait signer pour cinq saisons. As consacre une partie de son édition à Luka Modric , l'un des piliers de la formation de Zinedine Zidane.La Gazzetta dello Sport rapporte la possibilité d'un échange entre Mbaye Niang et Lucas Ocampos , lequel appartient toujours à l'OM. Le Corriere dello Sport évoque la situation de Grégoire Defrel, que Sassuolo tente de conserver à tout prix. Enfin, la Juventus de Turin mettrait Patrice Evra dans la balance pour convaincre l' OL de lâcher Corentin Tolisso Le Daily Mail révèle le ras-le-bol d' Anthony Martial , lequel a été écarté par José Mourinho, pour le match face à Stoke City. Le Français n'apprécierait pas le manque de clarté de son entraîneur. Le Mirror dresse la liste des transferts qui pourraient survenir d'ici la fin du mercato. Enfin, le Daily Star indique qu'Arsène Wenger pourrait être suspendu, suite à son clash avec les arbitres, et pourrait manquer le match contre Chelsea