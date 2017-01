"Le PSG est un club très spécial et j'ai beaucoup de grands souvenirs de mon passage ici. J'aurais aimé passer plus de temps ici à Paris. Quand vous vivez des moments forts, vous voulez qu'ils ne s'arrêtent jamais. Mais j'adore revenir ici, même si je ne suis resté que six mois, j'ai le sentiment d'avoir passé six ou dix ans au club ! Et on m'accueille comme si c'était le cas. Remporter le titre était un grand moment. Mais simplement le fait de vivre à Paris et de pouvoir jouer pour le PSG reste l'un des plus beaux souvenirs de ma carrière. J'ai joué avec de grands joueurs et j'ai vécu de très beaux moments. Je suis devenu partie intégrante de l'héritage de ce club, malgré un court passage. Nous avons gagné sur le terrain, c'était grand. Mes souvenirs de ma vie à Paris sont tout simplement incroyables. Et puis j'ai arrêté ma carrière ici, ce sera toujours une ville particulière", a-t-il confié.