Le quotidien indique que Junior Alonso (Cerro Porteno) est déjà dans la ville lilloise et que sa signature devrait intervenir d'ici la fin de la semaine. Anwar El-Ghazi ( Ajax Amsterdam ) devrait quant à lui arriver mercredi, et les pistes menant à Gerson Santos (AS Rome) et Luiz Araujo (São Paulo) sont également très chaudes.