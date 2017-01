OL : Aulas envoie un tacle à l'OGC Nice

"Le président Jean-Pierre Rivère m'en a parlé et j'ai donné un accord de principe à Clément sur un prêt gratuit avec bonus et une éventuelle option d'achat. Je ne sais pas si Clément est intéressé. Je lui en ai parlé samedi à l'entraînement et il n'avait pas l'air au courant... On fera tout pour lui donner un coup de main mais Nice doit accepter une option d'achat décente", a-t-il lancé dans les colonnes du quotidien.