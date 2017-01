FC Séville : Monchi ouvre la porte à la France et à l'Italie

"La France et l'Italie, beaucoup plus que l'Angleterre, sont des pays plus adaptés à ma façon de travailler. La figure de directeur sportif est beaucoup plus importante dans ces deux pays. J'ai envie de voir si je suis capable de faire ailleurs ce que j'ai fait à Séville. C'est un défi personnel que je me suis lancé", a-t-il expliqué à la chaîne de télévision. En attendant, il tente de conclure son expérience andalouse par un mercato hivernal de haute volée, le club sévillan multipliant les dossiers.