Barça : les dirigeants gardent le cap pour Messi

Interrogé à propos de la situation de l'international argentin, le directeur sportif du club espagnol a tenu à remettre certaines choses au clair. "Il y a de nombreuses rumeurs et des gens qui veulent envenimer la situation, mais nous avons travaillé pour ça depuis longtemps et nous sommes calmes (...) Je suis très calme en ce qui concerne Andrés (Iniesta), Ivan (Rakitic), Marc (André ter Stegen), et Leo (Messi). Je suis totalement convaincu que ces quatre joueurs vont poursuivre leur carrière à Barcelone", a confié Robert Fernandez à la radio catalane Rac1.