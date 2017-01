ASSE : Galtier fait une annonce pour Delort

"Il y a très peu de chances. Le club mexicain veut un transfert pour récupérer son investissement. Je le comprends. Je sais qu'Andy fera des efforts sur le plan financier mais il y a aussi un club qui a acheté un joueur l'été dernier et qui n'a pas envie de faire des efforts. Nous, si on ne peut pas, on ne peut pas. Mais il y a la volonté de la part de mes dirigeants, du club, de renforcer notre secteur offensif", a lâché l'entraîneur des Verts à RMC.