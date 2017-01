ASSE : Galtier met les choses au clair sur son avenir

"Je suis sûrement plus motivé cette saison que peut-être d'autres saisons avant. Parce que c'est dans la difficulté que je me reconnais. Rien n'est jamais facile ou acquis. Pour garder notre position, il faut qu'on aille tous puiser dans nos ressources et moi le premier en tant qu'entraîneur (...) Aucune personne ici ne pourra vous dire que je renvoie l'image de quelqu'un qui fait l'année de trop, c'est faux (...) Ça peut encore durer. Je suis loin d'être malheureux. Par contre, je ne veux pas rester pour battre des records de longévité. Je ne suis pas là pour ça", a expliqué le coach de l'ASSE.