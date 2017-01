Le PSG en finale de la Coupe de la Ligue !

Le sublime coup-franc pleine lucarne signé Di Maria #FCGBPSG https://t.co/UiPHcKkLcn — Canal Football Club (@CanalFootClub) 24 janvier 2017

Si Diego Rolan (32e) a égalisé pour les Marine et Blanc après le but d' Angel Di Maria (19e), Edinson Cavani a signé un doublé (60e, 74e), avant le nouveau but de l'ailier argentin (81e). Le 1er avril prochain, contre Monaco ou Nancy opposés demain à Louis-II, le club de la capitale visera un quatrième titre consécutif.