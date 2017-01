Di Maria s'est réveillé avec le PSG, le Barça s'active pour le contrat de Messi... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

On débute avec le journal L'Equipe et la qualification du PSG pour la finale de la Coupe de la Ligue . Vainqueur à Bordeaux (4-1), le club de la capitale peut remercier un Angel Di Maria "retrouvé". Critiqué depuis le début de saison, l'ailier argentin a signé un doublé, avec notamment un coup franc direct.Le quotidien Tuttosport évoque les quarts de finale de la Coupe d'Italie. Après le succès de Naples aux dépens de la Fiorentina (1-0), la Juventus Turin et l'AC Milan vont s'affronter ce mercredi pour une superbe affiche. La Vieille Dame comptera notamment sur son attaquant argentin Paulo Dybala Derrière les Pyrénées, El Mundo Deportivo s'exprime sur la prolongation du contrat de Lionel Messi. Le FC Barcelone a lancé les hostilités pour faire signer un nouveau bail à la star Argentine , actuellement liée jusqu'en 2018. Le président Josep Maria Bartomeu et le père de "La Pulga" sont en contact permanent.Pour terminer, le Daily Mirror indique que Philippe Coutinho semble en mesure de parapher un nouveau contrat en faveur de Liverpool . Convoité par le FC Barcelone , le milieu offensif brésilien devrait signer un bail de cinq saisons et demie et devenir le joueur le mieux payé des Reds.