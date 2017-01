Benfica : les dirigeants rendent un hommage appuyé à Guedes

"Je rends hommage à Gonçalo Guedes. Un des principaux artisans de la première place de Benfica en Liga portugaise, comme de la bonne tenue de l'équipe dans les autres compétitions nationales et en Ligue des Champions , essentiellement pour sa versatilité et la manière dont il a fait oublier notre principale référence offensive ces dernières années, Jonas , pendant son absence pour blessure. Bonne chance à Gonçalo pour cette aventure parisienne", a confié le premier, Fernando Tavares, sur Facebook.Quant au second, il a été interrogé par L'Équipe : "Gonçalo représente la formation du Benfica. Il a commencé ici très jeune, il a gravi les échelons jusqu'à l'équipe première à force de belles prestations. (...) Nous ne pouvons pas avoir la volonté de former des joueurs et valoriser le travail de notre académie et, dans le même temps, retenir les joueurs. Il y a des clubs plus puissants que nous. Le départ de Gonçalo était parfaitement prévisible, nous voyons ça avec normalité. Il ne faut pas dramatiser son départ. Nous avons un projet. Nous travaillons de manière organisée."Depuis le début de la saison, l'international portugais a inscrit 2 buts et délivré 2 passes décisives en 16 rencontres de Liga Sagres.