PSG : Thiago Silva confie son attachement pour le club

"La première chose qui me fait rester ici, c'est l'ambition du club. Ici, j'ai tout. Je vois que j'ai la confiance du président, du club, du staff et de tous les joueurs. L'ambition est toujours présente même si cette année n'était pas facile jusque-là. Toutes les grandes équipes passent par des moments comme ça. Je suis resté trois ans à Milan et Fluminense et c'est déjà ma 5e saison à Paris. Je suis très content. Ici c'est la meilleure équipe dans laquelle j'ai joué. Je suis capitaine de cette équipe et c'est fantastique. J'espère rester encore beaucoup de temps au PSG parce que je ne veux pas finir ma carrière en 2020", a-t-il confié.Âgé de trente-deux ans, Thiago Silva a notamment disputé 122 rencontres de Ligue 1 , depuis son arrivée en France, en 2012.