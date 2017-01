Le PSG est tourné vers l'avenir avec Guedes (Officiel)

Le @PSG_inside est heureux d'annoncer l'arrivée de Gonçalo Guedes. L'attaquant est désormais lié au Club jusqu'au 30 juin 2021. #Guedes2021 pic.twitter.com/5DP1Glwfwr — PSG Officiel (@PSG_inside) 25 janvier 2017

Ceux qui piaffent d'impatience à l'idée de voir une doublure à Edinson Cavani seront déçus. Après l'international allemand Julian Draxler, le PSG s'est offert les services d'un autre milieu de terrain offensif en la personne de Gonçalo Guedes. Après avoir passé sa visite médicale, le joueur du Benfica Lisbonne a paraphé un contrat de quatre ans et demi, soit jusqu'en 2021, en faveur de l'équipe parisienne."Je suis très heureux de rejoindre ce très grand club qu'est le Paris Saint-Germain. Jouer ici avec des joueurs de très haut niveau va me permettre de progresser. Paris joue toujours pour gagner des titres, mon objectif est donc de gagner le plus de trophées possibles et que Paris triomphe encore", a-t-il réagi. "Gonçalo est un jeune talent européen qui s'inscrit parfaitement dans les ambitions de notre projet. Il était suivi depuis plusieurs années par de nombreux clubs européens et a fait le choix fort de signer au Paris Saint-Germain", a indiqué le président Nasser Al-Khelaïfi.Auteur cette saison de 7 buts toutes compétitions confondues, le footballeur âgé de 20 ans a évolué en pointe avec l'écurie lisboète, mais il n'a pas le profil d'un numéro 9. Capable d'évoluer sur un côté ou en soutien de l'attaquant, cet espoir portugais, qui hérité du numéro 15, arrive dans la capitale pour concurrencer Angel Di Maria Lucas Moura et Hatem Ben Arfa . Avec un hic de taille, celui de ne pas pouvoir disputer la Ligue des Champions