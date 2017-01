CAN 2017 : l'Egypte rejoint le Ghana en quarts

Tombeurs du Ghana (1-0) grâce à la star de l'AS Rome Mohamed Salah , les Pharaons terminent en tête du groupe D, un point devant les Black Stars. Dans l'autre rencontre, l'Ouganda et le Mali font match nul (1-1) et sont éliminés.Les affiches des quarts de finale sont les suivantes : Burkina Faso-Tunisie, Egypte-Maroc, Sénégal-Cameroun et RD Congo-Ghana.