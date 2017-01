L'OM tient son latéral gauche avec Evra (Officiel)

En manque d'alternatives crédibles pour pallier à l'absence de Henri Bedimo , qui n'a plus joué depuis novembre en raison d'une blessure au genou, l'Olympique de Marseille a décidé de miser sur l'expérience de Patrice Evra pour évoluer sur le flanc gauche de sa défense. Sous contrat jusqu'en juin prochain avec la Juventus Turin , l'international français a paraphé un contrat d'une année et demie avec le club phocéen.Présenté demain aux médias, le footballeur de 35 ans effectue un retour remarqué dans l'Hexagone, onze ans après son départ de l' AS Monaco pour Manchester United . Recruté en 2014 par la Vieille Dame, "Tonton Pat" n'a pas beaucoup joué depuis le début de saison. Du moins en Serie A (six rencontres), Massimiliano Allegri lui préférant le Brésilien Alex Sandro . Car en Ligue des Champions , il a disputé l'intégralité de la phase de poules.Au sein d'un vestiaire phocéen qui a perdu en expérience avec le retrait de Lassana Diarra , Patrice Evra n'aura pas de mal à gagner sa place dans le onze de Rudi Garcia . En foulant la pelouse du Vélodrome, l'homme aux 81 sélections avec les Bleus aura sûrement en tête un objectif qui lui tient à coeur, celui de disputer la Coupe du Monde 2018 en Russie après avoir reculé dans la hiérarchie aux yeux de Didier Deschamps