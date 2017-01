ASSE : un attaquant tricolore doit s'engager !

Si les Verts ont échoué à faire venir Andy Delort , Sky Italia nous apprend qu' Anthony Mounier doit ce jeudi passer sa visite médicale et s'engager avec le club forézien, sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Âgé de 29 ans, l'ex-Lyonnais, Niçois et Montpelliérain évolue depuis 2015 à Bologne. Après un premier exercice honorable, le natif d'Aubenas n'a pas beaucoup joué depuis le début de saison, avec seulement quatre titularisations en championnat (aucun but).