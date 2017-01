FRANCE

ITALIE

ESPAGNE

ANGLETERRE

Le quotidien L'Equipe revient sur la venue de Patrice Evra à l'Olympique de Marseille. Le latéral gauche de la Juventus Turin s'est officiellement engagé pour 18 mois. Grâce à son vécu, le footballeur de 35 ans "peut aider à stabiliser une défense phocéenne récemment malmenée."On enchaîne avec La Gazzetta dello Sport et la qualification de la Juventus Turin pour les demi-finales de la Coupe d'Italie . Grâce à des réalisations de Paulo Dybala et Miralem Pjanic , la Vieille Dame a pris le dessus sur l'AC Milan (2-1) et défiera Naples pour une place en finale.Derrière les Pyrénées, le journal Marca s'exprime sur l'élimination du Real Madrid en quarts de finale de la Coupe du Roi . Battu 1-2 à l'aller, le club merengue n'a pas réussi à dominer le Celta Vigo au retour (2-2). Ce "naufrage" constitue le premier fiasco de l'ère Zinedine Zidane.Pour terminer, le Daily Mirror revient sur la sortie de piste de Liverpool en demi-finales de la League Cup . Comme à l'aller, les Reds se sont inclinés 1-0 à Anfield contre Southampton. Dans le dur depuis quelques matches, le club de la Mersey va devoir rebondir en FA Cup et en Premier League