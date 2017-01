Lille : Collot, sa situation et la fin du mercato

En cas de bonnes prestations, le successeur de Frédéric Antonetti restera jusqu'en mai. "On m'a dit que si les résultats étaient convenables, je continuerai jusqu'à la fin de saison", a-t-il indiqué en conférence de presse. Quant au mercato de janvier, qui se termine dans quelques jours, le technicien nordiste annonce du renfort : "On discute avec Luis Campos sur les joueurs susceptibles de nous rejoindre et renforcer l'équipe. Combien de joueurs arriveront ? Aux alentours de 4. Rien n'est établi."