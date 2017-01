Lille : la fin d'un long feuilleton avec Lopez (Officiel)

"Gérard Lopez et Michel Seydoux ont procédé hier soir à la conclusion de l'acquisition du LOSC. La société L Holding - détenue à 100 % par Gérard Lopez - a acquis, ce mercredi 25 janvier, 95 % des actions du LOSC SA, peut-on lire sur le site officiel. Gérard Lopez devient ainsi officiellement le nouveau propriétaire et actionnaire majoritaire du LOSC et le dix-septième président de l'histoire du club. Marc Ingla prend quant à lui la direction générale du LOSC, devenant de fait l'interlocuteur officiel du club lillois."