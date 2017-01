Anton Walkes has joined @MLS side @ATLUTD on a six-month loan deal. Good luck, Anton! pic.twitter.com/jkWwsLvBsj — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 26 janvier 2017

L'Anglais de 19 ans traverse l'Atlantique et rejoint Atlanta United via un prêt d'une durée de six mois.