"Il est à l'aise, c'est un bon joueur, un grand joueur qui vient de Manchester United , il faut lui laisser le temps. Il a fait une belle entrée contre Marseille , il faut voir ce que ça va donner", a-t-il confié. Il va désormais falloir compter sur lui, pour une place dans le onze : "On n'a pas encore eu l'occasion de jouer ensemble, c'est bon joueur de ballon, j'espère que ça portera ses fruits. On s'adapte, on se comprend, j'espère qu'il va faire des progrès en français ! Son arrivée ne nous inquiète pas, au contraire, elle nous stimule, c'est bien pour l'équipe, les places seront chères, à nous de tout faire pour jouer le week-end", a-t-il ajouté.