Bordeaux : le dossier Sertic inquiète Gourvennec

"Son dossier ne me satisfait pas car il est à six mois de la fin de son contrat et ça n'avance pas, ni dans un sens ni dans l'autre. Ca m'embête. Il y a des propositions de prolongation qui lui ont été faites que je trouve très bonnes. Ce n'est pas son avis. On est entre deux eaux", a confié son entraîneur, Jocelyn Gourvennec (propos relayés par Sud-Ouest).