PSG : Motta estime que la Ligue 1 est en progrès

"On connaît la visibilité du championnat. Mais cette année et depuis quelque temps c'est en amélioration, on parle beaucoup plus de la Ligue 1 . Après, les gens regardent surtout le championnat espagnol ou anglais. Un peu l'italien aussi. (...) Il est plus fort, sans aucun doute. Et on espère que ça va continuer, que le niveau va augmenter. Ça nous fait du bien de voir ça, ça vous fait du bien aussi aux journalistes", a-t-il notamment confié à nos confrères.