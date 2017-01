"Dans la vie, il y a toujours des surprises. Je vais être honnête, non. Je vis au jour le jour. Quand la possibilité s'est présenté, je n'ai pas hésité une seconde", a-t-il lancé. Et d'ajouter : "J'aime bien choisir les clubs avec une grande histoire. C'est le seul club français à avoir remporté la Ligue des Champions . Et puis ça fait rêver. Chaque fois que j'ai joué l'OM, avec toutes les équipes, j'ai toujours envié les joueurs pour leur public. Quand tu as un public comme ça, tu es obligé de jouer à fond. Je ne dis pas ça pour me mettre les supporters dans la poche, c'est ce que je pense", a-t-il expliqué aux journalistes.