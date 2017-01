Les grands débuts d'Evra avec l'OM, les soucis du Real Madrid... Le Tour d'Europe de la presse

FRANCE

Le journal La Provence évoque la rencontre entre Marseille et Montpellier , ce vendredi lors de la 22e journée de Ligue 1 . Ce match sera marqué par les débuts de Patrice Evra. Le latéral gauche tricolore a été retenu par Rudi Garcia et tentera de se distinguer pour sa première sortie.On poursuit avec le quotidien Tuttosport qui s'exprime sur les gros dossiers de la Juventus Turin. Le club piémontais doit rencontrer l'agent de Paulo Dybala au sujet de la prolongation de son bail. En parallèle, la Vieille Dame veut attirer Rodrigo Bentancur et est en contact avec Sead Kolasinac Derrière les Pyrénées, As dresse la liste des maux du Real Madrid. Zinedine Zidane doit notamment faire face à des problèmes musculaires, à la blessure longue durée de Gareth Bale ou encore aux critiques liées au statut de privilégié de Karim Benzema . Il faudra réagir ce week-end contre la Real Sociedad.Pour terminer, Metro revient sur la qualification de Manchester United pour la finale de la League Cup. Bien que battus par Hull City en demi-finale retour (2-1) malgré un but de Paul Pogba , les Red Devils de José Mourinho disputeront le titre à Southampton, à Wembley.