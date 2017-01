PSG-Monaco, Real Madrid-Real Sociedad... Le programme TV du week-end

On débute donc avec la 22e journée de Ligue 1 et le match d'ouverture entre Marseille et Montpellier, vendredi à 20h45 sur Canal + Sport. Le club phocéen voudra rebondir après deux lourdes défaites contre Monaco et Lyon . Dimanche, à 21 heures sur la chaîne Canal +, le PSG (3e) recevra Monaco (1er) pour un superbe duel entre candidats au titre. La meilleure attaque d'Europe se présente dans la capitale avec une avance de trois points.On enchaîne avec la 20e journée de Liga qui verra le FC Barcelone se rendre en terre andalouse pour affronter le Betis Séville, dimanche dès 12h sur BeIN Sports 2. Troisième derrière le FC Séville et le Real Madrid , l'équipe catalane sera donc provisoirement en tête en cas de victoire. Le même jour, mais à 20h45 sur BeIN Sports 1, le Real Madrid défiera la Real Sociedad, à Santiago-Bernabeu. Les Merengue ont été éliminés de la Coupe du Roi Dans le cadre de la 22e journée de Serie A , la Juventus Turin va à Sassuolo, dimanche à partir de 15 heures sur BeIN Max 6. La Vieille Dame possède une avance d'un point sur l'AS Rome, qui défie au même moment la Sampdoria Gênes. Enfin, nous évoquons pour une fois la Bundesliga avec la 18e journée qui verra le Bayern Munich (1er), trois points de plus que Leipzig, se rendre sur le terrain du Werder Brême, samedi à 15h30 sur BeIN Max 6.