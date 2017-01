Real Madrid : Morata prévoit déjà de partir l'été prochain

L'attaquant espagnol aurait d'ores et déjà pris la décision de quitter le club, l'été prochain. Il aurait confié à son agent la mission de lui trouver un nouveau club. Âgé de vingt-quatre ans, l'attaquant a inscrit 5 buts et délivré 2 passes décisives en 13 apparitions en Liga , dont 6 en tant que titulaire, depuis le début de la saison. À titre de comparaison, Karim Benzema , qui a la préférence de Zinedine Zidane, a inscrit le même nombre de buts et donné le même nombre de passes décisives en 14 matchs de Liga, dont 11 en tant que titulaire.