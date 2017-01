PSG : Las Palmas met le paquet pour Jesé

"Son arrivée est plus proche que jamais. Ces derniers jours, nous avons plus appuyé et nous avons tenté de mettre un peu tout en notre faveur, afin que tout coïncide entre le joueur, le PSG et l'UD Las Palmas, et afin que Jesé puisse jouer les mois prochains dans l'équipe pour laquelle il souhaite jouer. Nous ne pouvons entrer en compétition avec les clubs qui veulent attirer Jesé. Mais notre avantage, c'est que Jesé veut venir chez nous. L'UD est prête à se mouiller. Et son agent Ginés Carvajal effectue un travail phénoménal, il va faire en sorte qu'il vienne à Las Palmas", a-t-il déclaré au micro de la radio.Pour rappel, l'Espagnol paraissait plus proche de Middlesbrough que d'un retour en Espagne, ces derniers jours.