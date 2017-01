Ligue 1 : Gomis et l'OM écrasent Montpellier

Pour le premier match de Patrice Evra avec le maillot de l'OM, Marseille n'a fait qu'une bouchée de Montpellier (5-1). Gomis s'est offert un triplé (4e, 19e, 38e), suivi de Rolando (38e) et Thauvin sur pénalty (87e). Montpellier a réduit la marque avec un but de Boudebouz (49e) et a terminé le match à 10 suite à l'expulsion de Remy (87e). Résultat du soir : Marseille 5-1 Montpellier.