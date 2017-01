OM : Ronaldinho et le public marseillais

Le Brésilien a notamment évoqué ses souvenirs face à l'OM, une équipe contre laquelle il a souvent flambé lors de son passage en France. "Les supporters de Marseille m'ont toujours traité avec beaucoup de respect et de gentillesse. Et moi, je les ai toujours traités avec beaucoup de respect. Mais sur le terrain, chacun doit défendre son camp. J'ai eu de la chance dans quasiment tous les matchs face à Marseille. J'ai beaucoup de respect et d'affection pour cette équipe", a-t-il souligné.