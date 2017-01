Man Utd : Rooney s'imagine bien entraîneur

Visiblement, l'attaquant mancunien se verrait bien endosser le costume d'entraîneur après sa carrière de footballeur. "Toute ma vie a été consacrée au football. À la minute où j'arrête de jouer, je veux rester dans le foot et tenter d'obtenir une opportunité d'entraîner (...) Je crois que quand vous vieillissez, vous pensez de plus en plus au jeu. Et c'est quelque chose que j'adore faire", a souligné le buteur des Red Devils.